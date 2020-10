Covid | Agnelli | pensiero a chi viene toccato e ai sanitari

juventusfc : Andrea Agnelli: «Il mio personale pensiero, prima di tutto, va alle persone colpite dal virus, alle loro famiglie e… - juventusfc : Andrea Agnelli: «Il Covid 19 ci impone grandi responsabilità nella società: in Serie A 4000 persone sono sottoposte… - 1SquadraDiCalci : RT @juventusfc: Andrea Agnelli: «Il Covid 19 ci impone grandi responsabilità nella società: in Serie A 4000 persone sono sottoposte a scree… - 1SquadraDiCalci : RT @juventusfc: Andrea Agnelli: «Il mio personale pensiero, prima di tutto, va alle persone colpite dal virus, alle loro famiglie e a tutto… - BelpassoAlberto : RT @ZZiliani: Covid a parte, sarebbe interessante stimare l'impatto di #Agnelli e #Paratici sul bilancio juventino. Visti i 90 milioni di s… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Agnelli

Agenzia ANSA

(ANSA) - TORINO, 15 OTT - Il presidente della Juventus, Andrea Agnelli, ha aperto la conferenza stampa al termine dell'assemblea degli azionisti, che si è svolta in modalità virtuale a causa ...Il presidente della Juventus, Andrea Agnelli, ha parlato in conferenza stampa presso la ... Spazio anche ai problemi per il Covid nel calcio: "Il protocollo è il modo che noi abbiamo per tutelare la ...