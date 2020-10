Calcio: Cirio, Juve-Napoli 3-0 rispetta procedure date (Di giovedì 15 ottobre 2020) ANSA, - TORINO, 15 OTT - "Ho partecipato alla stesura delle linee guida dello sport. Credo che decisione rispetti appieno le procedure che l'Italia si è data". Il governatore del Piemonte Alberto ... Leggi su corrieredellosport (Di giovedì 15 ottobre 2020) ANSA, - TORINO, 15 OTT - "Ho partecipato alla stesura delle linee guida dello sport. Credo che decisione rispetti appieno leche l'Italia si è data". Il governatore del Piemonte Alberto ...

Credo che decisione rispetti appieno le procedure che l'Italia si è data". Il governatore del Piemonte Alberto Cirio commenta così la decisione del giudice sportivo di assegnare il 3-0 a tavolino alla ...

Il paradosso del calcio locale: tifosi arrampicati su prati e società private degli incassi

Giocare a porte chiuse, sui campi di provincia, sta diventando un problema per società e tifosi. Se infatti in uno stadio chiudere i cancelli è cosa semplice, negli impianti sportivi del territorio di ...

