BNL, al via modello di servizio dedicato a persone sorde (Di giovedì 15 ottobre 2020) (Teleborsa) – Un nuovo modello di servizio e consulenza costruito con le persone sorde e per le persone sorde, definendo caratteristiche e funzionalità sulla base delle reali esigenze di chi vuole interagire con la Banca senza difficoltà e barriere e in autonomia. BNL Gruppo BNP Paribas ha avviato questa iniziativa, prima banca in Italia, allo scopo di poter essere un punto di riferimento per le esigenze bancarie e finanziarie di una comunità che in Italia conta oltre 65.000 persone (fonte INPS). Un percorso in cui BNL è stata affiancata anche dalle Associazioni di riferimento, in una logica di utile e concreta condivisione. Andrea Munari, Amministratore Delegato di BNL e Responsabile del Gruppo BNP Paribas in Italia: "essere ...

