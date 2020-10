App Immuni: in Veneto non funziona perché non è mai stata attivata (Di giovedì 15 ottobre 2020) Nonostante sia una delle regioni più colpite dal Coronavirus pare che l’app Immuni, in Veneto, non funzioni. Scopriamo insieme perché. Una notizia veramente sconvolgente quella riguardante l’applicazione Immuni. In Veneto, scaricare l’applicazione che traccia i contagiati di Coronavirus è, a quanto pare, completamente inutile. La regione, secondo le parole della stessa Regione Veneto “Non è … L'articolo App Immuni: in Veneto non funziona perché non è mai stata attivata è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di giovedì 15 ottobre 2020) Nonostante sia una delle regioni più colpite dal Coronavirus pare che l’app, in, non funzioni. Scopriamo insieme perché. Una notizia veramente sconvolgente quella riguardante l’applicazione. In, scaricare l’applicazione che traccia i contagiati di Coronavirus è, a quanto pare, completamente inutile. La regione, secondo le parole della stessa Regione“Non è … L'articolo App: innonperché non è maiè stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

petergomezblog : #Immuni, ecco chi ha boicottato l’app: governatori ostili e Asl che la definiscono “una rottura di scatole”. Così i… - MinisteroSalute : Ognuno di noi può contribuire alla lotta contro #Covid19 con queste 4, semplici, azioni ?? 1?Usa la mascherina ??… - fattoquotidiano : APP IMMUNI, CHI STA REMANDO CONTRO? Il sottosegretario alla Salute Sandra Zampa punta il dito verso di loro [LEGGI] - AlessBonfa : La risposta della Regione Veneto alla questione sollevata nelle scorse ore sull’app Immuni è ridicola. Meglio: è un… - LobbaLuisa : RT @andrew_verd: In #Veneto quarta regione italiana per casi totali di contagi e di decessi per #COVID19, l'App #Immuni non funziona perché… -