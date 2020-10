Agnelli: “3-0? E’ una partita tra il Napoli e le autorità competenti” (Di giovedì 15 ottobre 2020) Durante la conferenza stampa di Andrea Agnelli, il presidente della Juventus si è soffermato anche sulla questione di Juve-Napoli con il 3-0 a tavolino in favore dei bianconeri: “Noi siamo collaterali, a noi non ci tocca minimamente. Questo è qualcosa tra il Napoli e gli organi di giustizia.” Foto: twitter Juve L'articolo Agnelli: “3-0? E’ una partita tra il Napoli e le autorità competenti” proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 15 ottobre 2020) Durante la conferenza stampa di Andrea, il presidente della Juventus si è soffermato anche sulla questione di Juve-con il 3-0 a tavolino in favore dei bianconeri: “Noi siamo collaterali, a noi non ci tocca minimamente. Questo è qualcosa tra ile gli organi di giustizia.” Foto: twitter Juve L'articolo: “3-0? E’ unatra ile le autorità competenti” proviene da Alfredo Pedullà.

