Un Dpcm che non risolve i problemi, ma li rimanda al buon senso degli italiani. (Di mercoledì 14 ottobre 2020) di Redazione. Anche per questo Dpcm, firmato Conte, si ha la netta sensazione che il governo giallorosso abbia perso un’altra occasione per combinare qualcosa di decente e che avrebbe fatto meglio a starsene zitto e buono invece di “decretare”! Infatti, quando non si sa cosa dire è meglio tacere. Così come quando non si sa … Leggi su freeskipper (Di mercoledì 14 ottobre 2020) di Redazione. Anche per questo, firmato Conte, si ha la netta sensazione che il governo giallorosso abbia perso un’altra occasione per combinare qualcosa di decente e che avrebbe fatto meglio a starsene zitto eo invece di “decretare”! Infatti, quando non si sa cosa dire è meglio tacere. Così come quando non si sa …

capuanogio : Segnalo che anche l’ultimo Dpcm lega la possibilità di fare sport di contatto (anche per i professionisti) al “risp… - matteosalvinimi : #Salvini: vorremmo collaborare ma se annunciate il lunedì notte un decreto che entra in vigore il martedì mattina.… - forumJuventus : Anche il nuovo #DPCM sottolinea come per l’attività sportiva professionistica (e non) vadano rispettati i protocol… - OryDf : @ElioLannutti @YouTube tanto asfaltata,che la spocchiona le ha dato del fantasioso e sessista con il suo modo di fa… - Piero_Strada : RT @Kotiomkin: +++ #ULTIMORA +++ 'Amore, stasera vado dall'amante'. Sgominata banda di finti traditori che organizzava partite di #calcetto… -