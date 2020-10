Temptation Island, anticipazioni 14 ottobre: Carlotta furiosa con Nello (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Stasera 14 ottobre in prima serata su Canale 5, andrà in onda la quinta puntata di Temptation Island, il docu-reality condotto da Alessia Marcuzzi. Il viaggio dei sentimenti sta per giungere al termine e per le coppie ancora in gioco, il momento del fatidico falò di confronto si fa sempre più vicino. Cosa accadrà ad Alberto e Speranza, Francesca e Salvo e a Nello e Carlotta? Scopriamo insieme le anticipazioni riguardanti il quinto appuntamento. Temptation Island, quinta puntata del 14 ottobre: comunicazione importante per Salvo La puntata di Temptation Island che verrà trasmessa oggi su Canale 5 si preannuncia già da ora ricchissima di colpi di scena. A ... Leggi su pianetadonne.blog (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Stasera 14in prima serata su Canale 5, andrà in onda la quinta puntata di, il docu-reality condotto da Alessia Marcuzzi. Il viaggio dei sentimenti sta per giungere al termine e per le coppie ancora in gioco, il momento del fatidico falò di confronto si fa sempre più vicino. Cosa accadrà ad Alberto e Speranza, Francesca e Salvo e a? Scopriamo insieme leriguardanti il quinto appuntamento., quinta puntata del 14: comunicazione importante per Salvo La puntata diche verrà trasmessa oggi su Canale 5 si preannuncia già da ora ricchissima di colpi di scena. A ...

