Spider-Man: Miles Morales per PS5 non avrà schermate di caricamento (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Manca poco più di un mese al lancio globale di Spider-Man: Miles Morales, quindi Insomniac Games sta condividendo ulteriori informazioni sul titolo. Lo sviluppatore ha rivelato un dettaglio entusiasmante secondo il quale il gioco non avrà alcuna schermata di caricamento su PlayStation 5. Insomniac Games ha condiviso le informazioni in un'intervista con Game Informer, che ha avuto la possibilità di entrare in contatto con Spider-Man: Miles Morales. L'intervista ha rivelato tutti i tipi di informazioni, sufficienti per coprire ben 15 pagine della rivista.Tra le altre cose, è stato svelato che Spider-Man: Miles Morales non avrà schermate di caricamento. ... Leggi su eurogamer (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Manca poco più di un mese al lancio globale di-Man:, quindi Insomniac Games sta condividendo ulteriori informazioni sul titolo. Lo sviluppatore ha rivelato un dettaglio entusiasmante secondo il quale il gioco non avrà alcuna schermata disu PlayStation 5. Insomniac Games ha condiviso le informazioni in un'intervista con Game Informer, che ha avuto la possibilità di entrare in contatto con-Man:. L'intervista ha rivelato tutti i tipi di informazioni, sufficienti per coprire ben 15 pagine della rivista.Tra le altre cose, è stato svelato che-Man:non avràdi. ...

Un nuovo video di Spider-Man Miles Morales mostra la boss fight con Rhino. Continuità con il passato ed evoluzione in questo nuovo Spiderman.

Marvel’s Spider-Man: Miles Morales - Prima boss battle e nuove immagini

