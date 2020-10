Propaganda pro-Bolsonaro nel corso di una partita di calcio, gli oppositori: 'Siamo in Brasile o in Corea del Nord?' (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Nel corso del primo tempo di una partita di calcio brasiliano, il commentatore di TV Brasil, parlando a nome della direzione del canale, ha rivolto un "abbraccio speciale" al capo di Stato Jair ... Leggi su globalist (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Neldel primo tempo di unadibrasiliano, il commentatore di TV Brasil, parlando a nome della direzione del canale, ha rivolto un "abbraccio speciale" al capo di Stato Jair ...

__Dirty_Harry_ : Cosa è successo di nuovo??? Incredibile RETROMARCIA del @CdrTg5 su Trump e sulle elezioni americane Dopo mesi di… - brandon008500 : @FrankjedgHoover ed il '3-0 a tavolino soluzione remota' della gazzetta se la possono prendere nel culo loro e tutt… - andros3000 : @CorvinoSantino E non hai idea delle truppe di somari raglianti renziani e azionisti che mi stanno aggredendo per a… - Black300Joe : RT @74_pippo: @DeShindig @fattoquotidiano qui l’unica propaganda, a reti e giornali unificati, è quella pro #MES, senza il quale non si pos… -

Ultime Notizie dalla rete : Propaganda pro Propaganda pro-Bolsonaro nel corso di una partita di calcio, gli oppositori: "Siamo in Brasile o in Corea del Nord?" Globalist.it Quartu, sì ai comizi elettorali ma nel rispetto delle regole anti Covid

Sono le nuove regole dettate dal Comune di Quartu per pianificare questi ultimi giorni di propaganda elettorale, definite durante un recente incontro convocato in Municipio dal segretario comunale con ...

Byoblu, Giulietto Chiesa e complottisti vari… Ecco la mappa della disinformazione iraniana in Italia

Seconda puntata dell’inchiesta di Formiche.net sul sito della disinformazione dei Pasdaran iraniani oscurato dagli Usa. Spuntano rettiliani ed elogi ai no-vax ma anche l’ex capo comunicazione M5S Mess ...

Sono le nuove regole dettate dal Comune di Quartu per pianificare questi ultimi giorni di propaganda elettorale, definite durante un recente incontro convocato in Municipio dal segretario comunale con ...Seconda puntata dell’inchiesta di Formiche.net sul sito della disinformazione dei Pasdaran iraniani oscurato dagli Usa. Spuntano rettiliani ed elogi ai no-vax ma anche l’ex capo comunicazione M5S Mess ...