Pensioni: aumento per gli invalidi over 18, arrivano anche gli arretrati (Di mercoledì 14 ottobre 2020) A partire da novembre le Pensioni per gli invalidi civili totali con età superiore ai 18 anni saranno aumentate. L’aumento delle Pensioni per tutti gli invalidi totali maggiorenni è finalmente stato approvato. La misura si discute da tempo ed a partire dal prossimo mese diverrà realtà. L’Inps, infatti, ha già predisposto l’aumento della pensione e … Leggi su viagginews (Di mercoledì 14 ottobre 2020) A partire da novembre leper glicivili totali con età superiore ai 18 anni saranno aumentate. L’delleper tutti glitotali maggiorenni è finalmente stato approvato. La misura si discute da tempo ed a partire dal prossimo mese diverrà realtà. L’Inps, infatti, ha già predisposto l’della pensione e …

fattoquotidiano : Pensioni di invalidità , entro il 30 ottobre va presentata la domanda per ricevere l’aumento a 651 euro. Ecco come f… - CatalfoNunzia : Con la circolare applicativa emanata da @INPS_it si compie l’ultimo passaggio di una misura del #DecretoAgosto che… - ansa_economia : Inps: arriva aumento pensioni invalidi over 18. Da novembre, fino a 651 euro, previsti arretrati #ANSA - Pedro69280970 : RT @gabriellapeluso: #disabili da novembre aumento delle pensioni di invalidità . E' un nostro risultato e ne siamo orgogliosi! @GiorgiaMelo… - MassimiCorrias : RT @gabriellapeluso: #disabili da novembre aumento delle pensioni di invalidità . E' un nostro risultato e ne siamo orgogliosi! @GiorgiaMelo… -