Montella | nuovo tentativo di truffa ai danni di ultraottantenne

(Di mercoledì 14 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto(Av) – Ancora undiaidi undi: un malvivente telefona alla vittima prescelta e, spacciandosi per il nipote, gli chiede 5mila euro per ritirare un pacco all’Ufficio Postale. L’anziano, insospettito, contatta subito il familiare: solo a questo punto non ha più alcun dubbio deldimesso in atto nei suoi confronti e non esita a denunciare l’accaduto ai Carabinieri della locale Stazione che hanno avviato le indagini. Nonostante i ragguardevoli risultati conseguiti, il Comando Provinciale dei Carabinieri di Avellino ricorda ancora una volta i consigli riportati con l’iniziativa “Difenditi dalle truffe”, ...