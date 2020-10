Misure di contenimento Covid: Nas in ristoranti e birrerie (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Misure di contenimento del contagio da Covid-19: NAS passa al setaccio quasi 2mila ristoranti e birrerie in tutta Italia, il bilancio dei controlli Nell’ambito dell’attuale emergenza sanitaria, il Comando Carabinieri per la Tutela della Salute ha rafforzato i controlli in materia di attuazione delle Misure di contenimento al fine di prevenire la diffusione epidemica da… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale (Di mercoledì 14 ottobre 2020)didel contagio da-19: NAS passa al setaccio quasi 2milain tutta Italia, il bilancio dei controlli Nell’ambito dell’attuale emergenza sanitaria, il Comando Carabinieri per la Tutela della Salute ha rafforzato i controlli in materia di attuazione delledial fine di prevenire la diffusione epidemica da… L'articolo Corriere Nazionale.

Palazzo_Chigi : Il Presidente @GiuseppeConteIT ha firmato il Dpcm del 13 ottobre 2020 sulle misure di contrasto e contenimento dell… - msgelmini : Sì alla prudenza e alle misure di contenimento, ma l'ultimo #Dpcm è incompleto. Non si possono abbandonare imprendi… - pdnetwork : Quanto ha fatto la destra alla Camera è vergognoso: ha boicottato prima, ed esultato poi, per aver fatto mancare un… - RaiTre : Via libera al nuovo Dpcm firmato dal premier Conte e dal Ministro della Salute con le nuove misure di contenimento… - LavoriPubblici : La pubblicazione del nuovo DPCM conferma le misure per le manifestazioni fieristiche che potranno svolgersi solo co… -