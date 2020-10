Messaggero: Lazio, il rinnovo di Inzaghi ristagna, Lotito pensa ad Allegri (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Il rinnovo di Simone Inzaghi con la Lazio tarda ad arrivare e allora Lotito pensa ad Allegri per la panchina biancoceleste. Lo scrive il Messaggero. “Allegri ora ha più voglia di tornare in panchina, Lotito ci riprova. Forse per questo nemmeno lui ha più così fretta di sedersi a tavolino con Inzaghi per il rinnovo in questa settimana. Il presidente tergiversa, Simone aspetta e continua a sentire le sirene dalla Francia: il Psg non lo molla. E se alla fine convenisse a tutti lasciare questo contratto a scadenza?”. Il presidente della Lazio avrebbe già preparato il campo all’avvicendamento. “Non a caso avrebbe già inserito nello ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Ildi Simonecon latarda ad arrivare e alloraadper la panchina biancoceleste. Lo scrive il. “ora ha più voglia di tornare in panchina,ci riprova. Forse per questo nemmeno lui ha più così fretta di sedersi a tavolino conper ilin questa settimana. Il presidente tergiversa, Simone aspetta e continua a sentire le sirene dalla Francia: il Psg non lo molla. E se alla fine convenisse a tutti lasciare questo contratto a scadenza?”. Il presidente dellaavrebbe già preparato il campo all’avvicendamento. “Non a caso avrebbe già inserito nello ...

Lazio, è Allegri l'ultima tentazione di Lotito

Il flirt continua: Allegri ora ha più voglia di tornare in panchina, Lotito ci riprova. Forse per questo nemmeno lui ha più così fretta di sedersi a tavolino con Inzaghi per ...

Il flirt continua: Allegri ora ha più voglia di tornare in panchina, Lotito ci riprova. Forse per questo nemmeno lui ha più così fretta di sedersi a tavolino con Inzaghi per ...