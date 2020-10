Meghan Markle, ormai è gelo con la royal family: la prova è nell’ultimo video dalla California (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Meghan Markle è tornata a parlare in video dalla sua nuova residenza a Santa Barbara, California. E ne ha approfittato (fra l’altro) per lanciare una nuova frecciatina alla royal family britannica. La duchessa ha partecipato a un evento online esclusivo (1500 euro a biglietto): il Fortune’s Most Powerful Women Next Gen Virtual Summit. Per l’occasione è stata intervistata dalla direttrice della rivista, Emma Hichliffe, in un intervento dedicato alle nuove generazioni e intitolato «Una leadership coraggiosa». https://twitter.com/FortuneMagazine/status/1316111599225188352?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1316111599225188352%7Ctwgr%5Eshare_3&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.dailymail.co.uk%2Ffemail%2Farticle-8836453%2FMeghan-Markle-compares-social-media-users-drug-addicts.html Leggi su vanityfair (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Meghan Markle è tornata a parlare in video dalla sua nuova residenza a Santa Barbara, California. E ne ha approfittato (fra l’altro) per lanciare una nuova frecciatina alla royal family britannica. La duchessa ha partecipato a un evento online esclusivo (1500 euro a biglietto): il Fortune’s Most Powerful Women Next Gen Virtual Summit. Per l’occasione è stata intervistata dalla direttrice della rivista, Emma Hichliffe, in un intervento dedicato alle nuove generazioni e intitolato «Una leadership coraggiosa». https://twitter.com/FortuneMagazine/status/1316111599225188352?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1316111599225188352%7Ctwgr%5Eshare_3&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.dailymail.co.uk%2Ffemail%2Farticle-8836453%2FMeghan-Markle-compares-social-media-users-drug-addicts.html

