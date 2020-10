Medici e infermieri positivi: è caos tamponi in corsia e lo screening non parte (Di mercoledì 14 ottobre 2020) L'Umberto I diventa “primo” anche nella mesta classifica degli operatori sanitari contagiati: 7 nuovi positivi riscontrati solo ieri, che fanno arrivare a 20 il conto dell'ultima settimana. Anche dall'ospedale “San Filippo Neri” arrivano segnalazioni di diversi casi che sarebbero stati registrati tra operatori sanitari del Pronto Soccorso e dei reparti di Medicina d'urgenza e Radiologia d'urgenza, però l'Asl Roma 1, contattata da “Il Tempo”, preferisce non rispondere. Come l'azienda del policlinico universitario, che peraltro il primo ottobre aveva annunciato l'avvio dei tamponi a tutti gli operatori sanitari: “stiamo predisponendoci per fare lo screening di nuovo”, aveva assicurato il direttore generale, Vincenzo Panella, ai microfoni de La 7. Anche perché, ... Leggi su iltempo (Di mercoledì 14 ottobre 2020) L'Umberto I diventa “primo” anche nella mesta classifica degli operatori sanitari contagiati: 7 nuoviriscontrati solo ieri, che fanno arrivare a 20 il conto dell'ultima settimana. Anche dall'ospedale “San Filippo Neri” arrivano segnalazioni di diversi casi che sarebbero stati registrati tra operatori sanitari del Pronto Soccorso e dei reparti dina d'urgenza e Radiologia d'urgenza, però l'Asl Roma 1, contattata da “Il Tempo”, preferisce non rispondere. Come l'azienda del policlinico universitario, che peraltro il primo ottobre aveva annunciato l'avvio deia tutti gli operatori sanitari: “stiamo predisponendoci per fare lodi nuovo”, aveva assicurato il direttore generale, Vincenzo Panella, ai microfoni de La 7. Anche perché, ...

fanpage : 12 medici e 8 infermieri hanno preso parte a una festa organizzata nel reparto di pediatria. Nessuno di loro avrebb… - CarloCalenda : Per assumere 20.000 medici, 50.000 infermieri, 10.000 borse di studio, mettere a posto 250 ospedali dipartimenti di… - TizianaFerrario : 5724 nuovi positivi #COVID__19 .Chi ha protestato oggi senza mascherina sappia che sarà curato se si ammalerà da… - fabiospes1 : RT @CarloCalenda: Per assumere 20.000 medici, 50.000 infermieri, 10.000 borse di studio, mettere a posto 250 ospedali dipartimenti di preve… - lucadotti : RT @CarloCalenda: Per assumere 20.000 medici, 50.000 infermieri, 10.000 borse di studio, mettere a posto 250 ospedali dipartimenti di preve… -