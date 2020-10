Lukaku show contro l’Islanda | doppietta per l’attaccante dell’Inter – VIDEO

(Di mercoledì 14 ottobre 2020) Momento di forma pazzesco per Romelu: il centravanti nerazzurro mette a segno unal’Islanda –Romeluè ormai incontenibile. Il centravanti dell’Inter non si ferma nemmeno con la nazionale del Belgio. Dopo la rete messa a segnol’Inghilterra, arriva lanel primo tempol’Islanda.sfodera due armi classiche del suo arsenale: il gol lavorando spalle alla porta, difficilmente marcabile e la precisione e la potenza dal dischetto del rigore.è una sentenza. pic.twitter.com/7VKGFmtX7x — Fut TTs (@FutTTgols) October 14, 2020 pic.twitter.com/DXRJofsCqd — Fut TT ...

sportface2016 : #IslandaBelgio, #Lukaku show: altro gol super dell'attaccante dell'#Inter VIDEO -

Ultime Notizie dalla rete : Lukaku show

Sportface.it

Il Belgio passa in vantaggio con il solito Romelu Lukaku. Nel match contro l’ Islanda, valevole per la Nations League 2020/2021, il centravanti dell’Inter viene servito con un lancio preciso: controll ...Nessun gol nella sfida tra Bosnia e Olanda, con gli oranje che perdono l’occasione di superare l’Italia. Al Belgio non basta il gol su rigore di Lukaku contro l’Inghilterra che si è imposta in rimonta ...