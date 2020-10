Lukaku è una fabbrica da gol: trascina il Belgio con una doppietta (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Romelu Lukaku è diventato ormai uno dei centravanti più forti d’Europa. Il calciatore del Belgio e dell’Inter è andato a segno due volte nel primo tempo in casa dell’Islanda. Il primo gol è arrivato con una delle sue tipiche azioni: controllo di petto in area e sinistro vincente dopo essersi girato grazie al fisico imponente in mezzo a due avversari. La doppietta, invece, con freddezza dagli undici metri. Il match di Nations League è terminato 2-1 per i fiamminghi. Foto: Twitter ufficiale Euro 2020 L'articolo Lukaku è una fabbrica da gol: trascina il Belgio con una doppietta proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Romeluè diventato ormai uno dei centravanti più forti d’Europa. Il calciatore dele dell’Inter è andato a segno due volte nel primo tempo in casa dell’Islanda. Il primo gol è arrivato con una delle sue tipiche azioni: controllo di petto in area e sinistro vincente dopo essersi girato grazie al fisico imponente in mezzo a due avversari. La, invece, con freddezza dagli undici metri. Il match di Nations League è terminato 2-1 per i fiamminghi. Foto: Twitter ufficiale Euro 2020 L'articoloè unada gol:ilcon unaproviene da Alfredo Pedullà.

