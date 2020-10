Le nuove canzoni di Stevie Wonder

Leggi su spettacolo.periodicodaily

(Di mercoledì 14 ottobre 2020) sono le prime dopo quattro anni e un’anticipazione del nuovo album, dopo quindici anni dall’ultima pubblicazione. Parlando a una conferenza stampa in diretta streaming,ha annunciato due brani: Where Is Our Love Song, con il quattro volte vincitore del Grammy Gary Clark Jr alla chitarra, e Can’t Put It In the Hands of Fate, con i rapper Busta Rhymes, Rapsody , Cordae e Chika. Ha anche proposto un nuovo EP contenente le, in vista di un “nuovo progetto” chiamato Through the Eyes of, con “molte” già scritte per quest’ultimo. I due nuovi brani segnano un ritorno per il musicista alle opere più politiche come erano all’inizio della sua carriera, come Front Line del 1982, sulla guerra del Vietnam e Happy Birthday degli ...