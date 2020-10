Il Macchu Picchu ha riaperto per un solo turista (che aspettava da sette mesi) (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Macchu Picchu (foto: Carlos Garcia Granthon/Fotoholica Press/LightRocket via Getty Images)Se la pazienza è la virtù dei forti, Jesse Katayama può essere considerato un peso massimo. Il turista 26enne giapponese ha aspettato sette mesi per coronare il suo sogno e concludere il viaggio in Perù a Macchu Picchu, la città degli Inca che si trova sulle Ande a 2430 metri sul livello del mare. Tanta attesa è stata ripagata visto che il 13 ottobre le autorità hanno riaperto il sito archeologico (uno dei più visitati al mondo) solo per lui. “Dopo la chiusura, sono stato il primo essere umano ad andare a Machu Picchu”, ha scritto Katayama su Instagram ... Leggi su wired (Di mercoledì 14 ottobre 2020)(foto: Carlos Garcia Granthon/Fotoholica Press/LightRocket via Getty Images)Se la pazienza è la virtù dei forti, Jesse Katayama può essere considerato un peso massimo. Il26enne giapponese ha aspettatoper coronare il suo sogno e concludere il viaggio in Perù a, la città degli Inca che si trova sulle Ande a 2430 metri sul livello del mare. Tanta attesa è stata ripagata visto che il 13 ottobre le autorità hannoil sito archeologico (uno dei più visitati al mondo)per lui. “Dopo la chiusura, sono stato il primo essere umano ad andare a Machu”, ha scritto Katayama su Instagram ...

Un 26enne giapponese, bloccato per sette mesi nel Paese dove era arrivato per visitare il sito archeologico, ha realizzato il suo sogno e ha avuto il privilegio di visitare in solitaria le rovine Inca ...

