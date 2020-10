Il 16 ottobre in streaming da Roma l’incontro della Fondazione Salmoiraghi & Viganò sulla salute degli occhi dei bambini (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Una prevenzione a misura di bambino Incontriamo l’Oculista, la campagna di sensibilizzazione sulla prevenzione visiva della Fondazione Salmoiraghi & Viganò, il 16 ottobre arriva nella Capitale La vista è un bene prezioso e delicato da proteggere sin dai primi giorni di vita. La prevenzione visiva, quindi, è un percorso che deve cominciare da subito. Per questo, Incontriamo l’Oculista, il ciclo di appuntamenti virtuali promosso dalla Fondazione Salmoiraghi & Viganò con il patrocinio della Società Oftalmologica Italiana (SOI) che si tiene in alcune delle principali città italiane per sensibilizzare i cittadini alla prevenzione ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Una prevenzione a misura di bambino Incontriamo l’Oculista, la campagna di sensibilizzazioneprevenzione visiva;, il 16arriva nella Capitale La vista è un bene prezioso e delicato da proteggere sin dai primi giorni di vita. La prevenzione visiva, quindi, è un percorso che deve cominciare da subito. Per questo, Incontriamo l’Oculista, il ciclo di appuntamenti virtuali promosso dalla; con il patrocinioSocietà Oftalmologica Italiana (SOI) che si tiene in alcune delle principali città italiane per sensibilizzare i cittadini alla prevenzione ...

mtvitalia : È quasi tutto pronto per #MTVUnplugged #BackyardSessions di Miley Cyrus. Are you ready? ?? Lo show ti aspetta in… - LegaSalvini : TV > RaiNews24 | Massimiliano Romeo, Presidente senatori - Lega - Salvini Premier > MERCOLEDÌ 14 OTTOBRE | ore 10:1… - DisneyPlusIT : Conoscete l'inizio, conoscete la fine, ma ora scoprirete la storia che c'è nel mezzo. #LaStoriaDiOlaf, un Corto Ori… - lorellaspinell4 : RT @Noiconsalvini: TV > Tgcom24 | Alberto Gusmeroli, Vicepresidente Commissione Finanze - Deputato Lega - Salvini Premier > MERCOLEDÌ 14 OT… - streetloveitaly : RT @DisneyPlusIT: Conoscete l'inizio, conoscete la fine, ma ora scoprirete la storia che c'è nel mezzo. #LaStoriaDiOlaf, un Corto Originale… -

Ultime Notizie dalla rete : ottobre streaming A tavola con l'Anp. Sabato 17 ottobre 2020 evento in streaming per la IX Festa interregionale Cia Toscana DIRETTA/ Foggia Bisceglie (risultato 1-1) video streaming: segnano Curcio e Cittadino

Diretta Foggia Bisceglie streaming video tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita di recupero nella 1^ giornata di Serie C.

LIVE LITHUANIA - ALBANIA UEFA NATIONS LEAGUE 2020/2021. DIRETTA LIVE. ORARIO, FORMAZIONI, DOVE VEDERLA

PREPARTITA. Lithuania - Albania è valevole per la competizione UEFA Nations League. La partita è in programma il giorno 14 ottobre alle ore 18:00 allo stadio LFF Stadionas di Vi ...

Diretta Foggia Bisceglie streaming video tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita di recupero nella 1^ giornata di Serie C.PREPARTITA. Lithuania - Albania è valevole per la competizione UEFA Nations League. La partita è in programma il giorno 14 ottobre alle ore 18:00 allo stadio LFF Stadionas di Vi ...