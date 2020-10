Iconize, una grossa azienda con cui collaborava si dissocia: ecco la dichiarazione ufficiale (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Ormai tutto il mondo del web è a conoscenza di ciò che è accaduto con Iconize, la web star che ha finto un’aggressione omofoba nel mese di Maggio. Negli ultimi giorni infatti la verità è saltata fuori e lui stesso si è ritrovato sia ad ammettere tutto, che a disattivare il suo profilo Instagram dopo le numerose critiche ricevute. Ciò che ha fatto Iconize infatti ha fatto infuriare centinaia di utenti sul web, che hanno ricordato all’influencer la gravità delle sue azioni, considerando che ogni giorno ragazzi e ragazze subiscono vere violenze dovute all’omofobia. Le scuse della web star non sono servite a nulla, ed ora anche le aziende che collaboravano con lui iniziano a prendere le distanze, interrompendo le collaborazioni. Oreo infatti ha deciso ... Leggi su trendit (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Ormai tutto il mondo del web è a conoscenza di ciò che è accaduto con, la web star che ha finto un’aggressione omofoba nel mese di Maggio. Negli ultimi giorni infatti la verità è saltata fuori e lui stesso si è ritrovato sia ad ammettere tutto, che a disattivare il suo profilo Instagram dopo le numerose critiche ricevute. Ciò che ha fattoinfatti ha fatto infuriare centinaia di utenti sul web, che hanno ricordato all’influencer la gravità delle sue azioni, considerando che ogni giorno ragazzi e ragazze subiscono vere violenze dovute all’omofobia. Le scuse della web star non sono servite a nulla, ed ora anche le aziende cheno con lui iniziano a prendere le distanze, interrompendo le collaborazioni. Oreo infatti ha deciso ...

