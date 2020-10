Highlights e gol Islanda-Belgio 1-2, Nations League 2020/2021 (VIDEO) (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Gli Highlights e i gol di Islanda-Belgio 1-2, match della quarta giornata di Nations League 2020/2021. La nazionale belga passa in vantaggio al 9′ con Lukaku che aggancia un bellissimo cross in area e mette la palla in rete sulla sinistra. La risposta degli islandesi arriva al 17′ con Saevarsson che raccoglie il passaggio arrivato in area e senza pensarci troppo segna calciando una rasoiata centrale. Al minuto 38 è ancora Lukaku ad andare a segno trasformando un calcio di rigore concesso dall’arbitro. Leggi su sportface (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Glie i gol di1-2, match della quarta giornata di. La nazionale belga passa in vantaggio al 9′ con Lukaku che aggancia un bellissimo cross in area e mette la palla in rete sulla sinistra. La risposta degli islandesi arriva al 17′ con Saevarsson che raccoglie il passaggio arrivato in area e senza pensarci troppo segna calciando una rasoiata centrale. Al minuto 38 è ancora Lukaku ad andare a segno trasformando un calcio di rigore concesso dall’arbitro.

RaiSport : #NationsLeague, #Pellegrini porta in vantaggio gli #Azzurri!! La diretta streaming, i gol, gli highlights e le int… - RaiSport : GOL #ITALIA!! Grande giocata di #ElShaarawy che porta l'#Italia sul 3-0 al 30'!! Tutti i gol, gli highlights e le… - Davide_kun85 : RT @RaiSport: #NationsLeague, #Pellegrini porta in vantaggio gli #Azzurri!! La diretta streaming, i gol, gli highlights e le interviste di… - pccpla : RT @RaiSport: #NationsLeague, #Pellegrini porta in vantaggio gli #Azzurri!! La diretta streaming, i gol, gli highlights e le interviste di… - BortoneMauro : RT @RaiSport: #NationsLeague, #Pellegrini porta in vantaggio gli #Azzurri!! La diretta streaming, i gol, gli highlights e le interviste di… -