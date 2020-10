Guida Tv Giovedì 15 ottobre (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Guida Tv Giovedì 15 ottobre Cosa c’è stasera in tv sui primi 9 canali? La Guida Tv giovedì 15 ottobre Rai 1 ore 20:35 Soliti Ignotiore 21:25 Doc – Nelle tue Mani 1×09-10 1a Tv ore 23:40 Porta a porta Rai 2ore 21:05 Tg2 Post ore 21:20 PompeiPompei, 79 d.C. Mentre il Vesuvio erutta distruggendo la città, lo schiavo Milo, diventato famoso gladiatore, deve salvare l’amata Cassia, figlia di un mercante promessa in sposa a un senatore. ore 23:10 Una Pezza di Lundiniore 23:30 Onorevoli confessioni Rai 3ore 20:25 Tutto su Mia Madreore 20:45 Un Posto al Sole ore 21:20 End of Justice – Nessuno è innocente Roman J. Israel è un avvocato afroamericano idealista, attivista e per nulla incline ai compromessi. Lavora in uno studio penalista orientato alla ... Leggi su dituttounpop (Di mercoledì 14 ottobre 2020)Tv Giovedì 15Cosa c’è stasera in tv sui primi 9 canali? LaTv giovedì 15Rai 1 ore 20:35 Soliti Ignotiore 21:25 Doc – Nelle tue Mani 1×09-10 1a Tv ore 23:40 Porta a porta Rai 2ore 21:05 Tg2 Post ore 21:20 PompeiPompei, 79 d.C. Mentre il Vesuvio erutta distruggendo la città, lo schiavo Milo, diventato famoso gladiatore, deve salvare l’amata Cassia, figlia di un mercante promessa in sposa a un senatore. ore 23:10 Una Pezza di Lundiniore 23:30 Onorevoli confessioni Rai 3ore 20:25 Tutto su Mia Madreore 20:45 Un Posto al Sole ore 21:20 End of Justice – Nessuno è innocente Roman J. Israel è un avvocato afroamericano idealista, attivista e per nulla incline ai compromessi. Lavora in uno studio penalista orientato alla ...

