Ex Fiera, ok Comune Roma a variante e tagli cubature delibera Berdini (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Roma – Il Comune di Roma prende atto della variante regionale che recepisce la delibera comunale 10/2016 con la quale l’ex assessore all’Urbanistica del Comune di Roma, Paolo Berdini, decreto’ la riduzione delle cubature previste nell’area dell’ex Fiera di Roma, passando da una Sul (Superficie utile lorda) di 67.500 metri quadrati a 44.360. I capannoni dell’ex Fiera sulla via Cristoforo Colombo saranno sostituiti da edifici prevalentemente residenziali. In particolare l’80% dell’intera area andra’ a residenziale e di questa percentuale una quota del 20% all’housing sociale. Gli indirizzi sul restante 20%, ma anche quelli ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 14 ottobre 2020)– Ildiprende atto dellaregionale che recepisce lacomunale 10/2016 con la quale l’ex assessore all’Urbanistica deldi, Paolo, decreto’ la riduzione dellepreviste nell’area dell’exdi, passando da una Sul (Superficie utile lorda) di 67.500 metri quadrati a 44.360. I capannoni dell’exsulla via Cristoforo Colombo saranno sostituiti da edifici prevalentemente residenziali. In particolare l’80% dell’intera area andra’ a residenziale e di questa percentuale una quota del 20% all’housing sociale. Gli indirizzi sul restante 20%, ma anche quelli ...

Il Comune di Arzachena alla fiera sul turismo di Rimini e di Paestum OlbiaNotizie Castorano, i ragazzi della consulta giovanile impegnati per l'ambiente

e l’area verde Campo Fiera, dietro il Comune. “L’ambiente è una tematica che riguarda il nostro presente ma soprattutto il futuro. Sabato abbiamo eliminato i rifiuti a terra, carta e plastica, e ...

Castorano, Consulta giovanile collabora con Legambiente per pulire aree verdi

La Consulta giovanile di Castorano di nuovo in campo. Stavolta per l’Ambiente. Sabato scorso ha infatti collaborato con Legambiente per pulire Parco della Rimembranza, San Silvestro (la zona antistant ...

