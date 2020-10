Eleonora Daniele attacca la Ferragni, interviene Fedez (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Chiara Ferragni cos'ha fatto per sensibilizzare i giovani che la seguono sul Covid? E' una dura accusa quella che arriva dalla conduttrice Eleonora Daniele che in tv ricorda la responsabilità della ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Chiaracos'ha fatto per sensibilizzare i giovani che la seguono sul Covid? E' una dura accusa quella che arriva dalla conduttriceche in tv ricorda la responsabilità della ...

dellorco85 : Eleonora Daniele su RAI 1 riesce a far polemica su Chiara Ferragni perché 'non ha parlato di Covid'. Beh più che pa… - trash_italiano : Eleonora Daniele su Chiara Ferragni. Menzione speciale anche al Codacons (che lei stima ovviamente). Ma fa sul seri… - davidemaggio : Ho trovato fuori luogo l'uscita di Eleonora Daniele, ma quest'aria da maestrino di Fedez che fa la lezioncina (smin… - blogtivvu : Eleonora Daniele replica a Fedez: “Dopo suo sfogo io vittima di bullismo” - Mitrucco : Eleonora Daniele vittima di bullismo giusto perché ieri nessuno ha speso mezza parola in suo favore, come è giusto che sia -