Doposcuola DSA | un trampolino per acquisire un metodo di studio

(Di mercoledì 14 ottobre 2020)per studenti con DSA: unperundi. L’obiettivo non è sostituirsi ai ragazzi e fare i compiti al loro posto, ma fare daverso l’autonomia nelloe il benessere emotivo e scolastico. IlD+ Decisamente Super Affascinante “Diciamolo subito: noi siamo un, non un canotto e nemmeno una ciambella”. Sono queste le parole con cui Valentina Secchi presenta ilspecialistico per bambini e ragazzi con DSA e BES. Perché il canotto rappresenta le ripetizioni e la ciambella il fare i compiti al posto dei ragazzi. La missione delD+ Decisamente Super ...

Non esiste un solo modo corretto di insegnare e di imparare. “Più esercizi di matematica fai più impari” funziona per molti, ma non per tutti. In particolare, gli studenti con DSA ...Dal primo ottobre torna il doposcuola Pomerigginsieme della Pubbliche Assistenze Riunite con il ramo della didattica della Pubblica Assistenza di Montelupo Fiorentino. Le lezioni si terranno nella sed ...