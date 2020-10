Disarmo nucleare, un accordo storico: cosa può succedere adesso (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Un accordo storico sarebbe stato siglato tra Usa e Russia nel corso delle ultime ore: al centro del dibattito c’è il discorso sul Disarmo nucleare. Il Disarmo nucleare è al… Questo articolo Disarmo nucleare, un accordo storico: cosa può succedere adesso è stato pubblicato per la prima volta da Davide Garritano su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Unsarebbe stato siglato tra Usa e Russia nel corso delle ultime ore: al centro del dibattito c’è il discorso sul. Ilè al… Questo articolo, unpuòè stato pubblicato per la prima volta da Davide Garritano su BlogLive.it.

Un accordo storico sarebbe stato siglato tra Usa e Russia nel corso delle ultime ore: al centro del dibattito c’è il discorso sul disarmo nucleare. Donald Trump e Joe Biden in un incontro con in mezzo ...

Usa-Russia: raggiunto nuovo accordo su disarmo nucleare

Gli Stati Uniti e la Federazione Russa hanno raggiunto un "accordo di principio” per estendere la durata di New Start, il trattato per il disarmo nucleare siglato da Barack Obama e Dmitrij Medvedev ne ...

