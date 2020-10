Dal calcetto alla capoeira, tutti gli sport amatoriali vietati dall’ultimo Dpcm (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Elenco sport amatoriali vietati Dpcm – Non solo calcio e calcetto, ma dall’aikido (arte marziale giapponese) fino al tiro alla fune sono 130 le discipline sportive di contatto vietate dall’ultimo Dpcm a livello amatoriale. Il decreto del ministro dello sport Vincenzo Spadafora, pubblicato in Gazzetta Ufficiale, contiene infatti la lunghissima lista degli sport da contatto vietati … L'articolo Dal calcetto alla capoeira, tutti gli sport amatoriali vietati dall’ultimo Dpcm è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e ... Leggi su calcioefinanza (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Elenco– Non solo calcio e, ma dall’aikido (arte marziale giapponese) fino al tirofune sono 130 le disciplineive di contatto vietate dall’ultimoa livello amatoriale. Il decreto del ministro delloVincenzo Spadafora, pubblicato in Gazzetta Ufficiale, contiene infatti la lunghissima lista deglida contatto… L'articolo Dalglidall’ultimoè stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e ...

