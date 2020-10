Covid, torna l’allarme nelle Rsa: a Milano il Pio Albergo Trivulzio si “blinda”. Ad Alberobello positivi 59 pazienti su 63: commissariata (Di mercoledì 14 ottobre 2020) torna la preoccupazione delle residenze per anziani dopo i focolai di Covid emersi e l’aumento dei contagi negli ultimi giorni. Se ad Alberobello il focolaio scoppiato in una Rsa ha spinto il sindaco a chiudere scuole e uffici pubblici, a Milano il Pio Albergo Trivulzio chiude l’accesso ai parenti degli ospiti presenti nella casa di riposo milanese. Provvedimenti del genere sono stati presi anche nel Modenese, così come in Toscana dove il presidente della Regione Eugenio Giani ha chiuso le visite ai parenti dal prossimo weekend. Il Pio Albergo Trivulzio si blinda – Il Pio Albergo Trivulzio – travolto da centinaia di casi durante la prima ondata e al centro di un’inchiesta della ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 14 ottobre 2020)la preoccupazione delle residenze per anziani dopo i focolai diemersi e l’aumento dei contagi negli ultimi giorni. Se adil focolaio scoppiato in una Rsa ha spinto il sindaco a chiudere scuole e uffici pubblici, ail Piochiude l’accesso ai parenti degli ospiti presenti nella casa di riposo milanese. Provvedimenti del genere sono stati presi anche nel Modenese, così come in Toscana dove il presidente della Regione Eugenio Giani ha chiuso le visite ai parenti dal prossimo weekend. Il Piosi blinda – Il Pio– travolto da centinaia di casi durante la prima ondata e al centro di un’inchiesta della ...

