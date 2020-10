Coronavirus, rischio lockdown a Natale? “Sta a noi evitarlo” (Di mercoledì 14 ottobre 2020) VENEZIA – Un lockdown sotto Natale come ipotizza il direttore del dipartimento di medicina molecolare dell’Universita’ di Padova Andrea Crisanti? “Se continuiamo con questa progressione e’ possibile, ma noi dobbiamo impedirlo” e l’unico modo per farlo e’ “la responsabilita’ sociale”. Questa l’idea di Giovanni Leoni, presidente dell’Ordine dei medici di Venezia e vicepresidente nazionale della Federazione degli Ordini dei medici, che parlando alla ‘Dire’ evidenzia come sia importante che tutti facciano la propria parte. Leggi su dire (Di mercoledì 14 ottobre 2020) VENEZIA – Un lockdown sotto Natale come ipotizza il direttore del dipartimento di medicina molecolare dell’Universita’ di Padova Andrea Crisanti? “Se continuiamo con questa progressione e’ possibile, ma noi dobbiamo impedirlo” e l’unico modo per farlo e’ “la responsabilita’ sociale”. Questa l’idea di Giovanni Leoni, presidente dell’Ordine dei medici di Venezia e vicepresidente nazionale della Federazione degli Ordini dei medici, che parlando alla ‘Dire’ evidenzia come sia importante che tutti facciano la propria parte.

