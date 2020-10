Coppa Italia | date ed orari del 3° turno eliminatorio

(Di mercoledì 14 ottobre 2020) Attraverso un comunicato ufficiale, la Lega Serie A ha reso notedel 3°di. Si apre con l’interessante sfida tra Bologna e Reggina, il Monza dovrà vedersela contro il Pordenone. In campo anche altre squadre di Serie A come Sampodoria, Cagliari, Verona, Parma, Udinese, Fiorentina, Genoa, Crotone e Torino. ​ENTELLA – PISA martedì 27/10 ore 15.00 BOLOGNA – REGGINA martedì 27/10 ore 15.00 PORDENONE – MONZA martedì 27/10 ore 18.00 SAMPDORIA – SALERNITANA martedì 27/10 ore 17.00 Rai Sport CAGLIARI – CREMONESE mercoledì 28/10 ore 15.00 VERONA – VENEZIA mercoledì 28/10 ore 17.00 Rai Sport PARMA – PESCARA mercoledì 28/10 ore ...

redazioneiene : “Sono d’accordissimo” ha detto il patron del Giro d'Italia Urbano Cairo a Alessandro De Giuseppe ?? #leiene - CalcioWeb : #CoppaItalia, date ed orari del 3° turno eliminatorio - - ParmaLiveTweet : Parma-Pescara di Coppa Italia il 28 ottobre alle 18. Ma non ci sarà copertura tv - SPALtroc_FE : Il programma del terzo turno di Coppa Italia - Fprime86 : RT @cmdotcom: #CoppaItalia, UFFICIALI date, orari e dirette tv del terzo turno: il programma -

Ultime Notizie dalla rete : Coppa Italia

Goal.com

Il profilo di ruolo, però, sarebbe Perrotta, ma il 26enne molisano è reduce da un avvio di torneo in estrema difficoltà: già balbettante in Coppa Italia con la Spal, è naufragato a Cava dei Tirreni.Tre promozioni, una Coppa Piemonte ed una Coppa Italia conquistate in nove anni, divise tra le maglie di Musiello Saluzzo e Pinerolo, sono il bottino sportivo del saluzzese Andrea Rubiolo che, ...