Caso Suarez, la Juventus fa chiarezza: “Totalmente estranei. L’indagine…” (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Caso Suarez – Si torna a parlare del Caso Suarez. Dopo il caos mediatico creatosi attorno al Caso dell’esame falsato di Luis Suarez, la Juventus fa chiarezza sulla sua posizione. Attraverso il sito ufficiale della società bianconera, è già possibile leggere le risposte ad alcune domande pervenute da alcuni azionisti. Uno di questi, Marco Bava, ha chiesto delucidazioni sulla questione Suarez. “La Juventus non ha organizzato l’esame di Luis Suarez. Non sussiste nessun rischio di responsabilità per la società” Caso Suarez, le risposte di Agnelli Successivamente, ad una domanda in cui si parla del ... Leggi su juvedipendenza (Di mercoledì 14 ottobre 2020)– Si torna a parlare del. Dopo il caos mediatico creatosi attorno aldell’esame falsato di Luis, lafasulla sua posizione. Attraverso il sito ufficiale della società bianconera, è già possibile leggere le risposte ad alcune domande pervenute da alcuni azionisti. Uno di questi, Marco Bava, ha chiesto delucidazioni sulla questione. “Lanon ha organizzato l’esame di Luis. Non sussiste nessun rischio di responsabilità per la società”, le risposte di Agnelli Successivamente, ad una domanda in cui si parla del ...

pdnetwork : 'Ci sono extracomunitari di serie A e B. Io sono un fantasma”. #DanielleFrederiqueMadam, 23 anni, in Italia da 16,… - pedelinilore86 : Juve, tutte le risposte sul caso Suarez: 'Totalmente estranei, ha deciso il giocatore' - GiorgioGa78 : @ZZiliani Visto che vogliono riaprire la questione, potremmo insistere con la radiazione a questo punto. Avendo pro… - Fprime86 : RT @TuttoMercatoWeb: Caso Suarez, la Juventus ribadisce ai suoi azionisti: 'Non abbiamo organizzato noi l'esame' - TuttoMercatoWeb : Caso Suarez, la Juventus ribadisce ai suoi azionisti: 'Non abbiamo organizzato noi l'esame' -