Billie Eilish insultata per il look trasandato, il ribrezzo degli haters: “Peggio della vecchia Adele” (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Billie Eilish insultata per il look trasandato, con una pioggia di commenti negativi e al limite della decenza dopo alcune foto comparse sul web. La popstar di My Future è stata immortalata senza il solito outfit e il solito trucco, in un momento in cui si teneva lontano dai riflettori e lontano dalle pose sui social. La foto è comparsa sui principali tabloid internazionali, compreso il Daily Mail, e l’arrivo degli haters non si è lasciato attendere nemmeno da parte degli account italiani. Per questo l’artista losangelina si trova ora sotto la morsa del body shaming: gli hater notano la pancetta, le braccia carnose e le ciabatte, e soprattutto la canottiera e le bermuda che si presentano quasi come ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 14 ottobre 2020)per il, con una pioggia di commenti negativi e al limitedecenza dopo alcune foto comparse sul web. La popstar di My Future è stata immortalata senza il solito outfit e il solito trucco, in un momento in cui si teneva lontano dai riflettori e lontano dalle pose sui social. La foto è comparsa sui principali tabloid internazionali, compreso il Daily Mail, e l’arrivonon si è lasciato attendere nemmeno da parteaccount italiani. Per questo l’artista losangelina si trova ora sotto la morsa del body shaming: gli hater notano la pancetta, le braccia carnose e le ciabatte, e soprattutto la canottiera e le bermuda che si presentano quasi come ...

lucemdiem : Billie Eilish è ??bellissima?? - nyozeka_ : RT @__Shawnsbaby__: MA COME FATE A DIRE CHE BILLIE EILISH È BRUTTA? COME? Scusate se non ha il fisico perfetto, è bellissima così com'è. Vi… - blckbutterflyz : RT @giiulieetta: Billie Eilish si è sempre vestita con felpe e pantaloni larghi per non subire commenti sul suo fisico e ha fatto pure un d… - imaslavmeme : Billie Eilish è una ragazza d'oro, non si merita commenti del genere. la prossima volta ragionate col cervello, non… - aalwaysyouharry : RT @ladradimiele: mi state dicendo che c'è gente che trova billie eilish brutta? billie eilish???? billie eilish???????? -

Ultime Notizie dalla rete : Billie Eilish "Quella pancia fa senso": Billie Eilish travolta dal bodyshaming per le foto in canotta e shorts L'HuffPost "Quella pancia fa senso": Billie Eilish travolta dal bodyshaming per le foto in canotta e shorts

La cantante 18enne paparazzata in canotta e pantaloncini è stata criticata dagli haters per la sua forma fisica. Un'ondata di bodyshaming che ha suscitato la reazione di ammiratori e utenti Twitter ...

Testo e traduzione di Commander In Chief di Demi Lovato, un gospel contro Donald Trump

In Commander In Chief di Demi Lovato c'è una forte anima rivoluzionaria. Non parliamo di tre minuti di combat folk, ...

La cantante 18enne paparazzata in canotta e pantaloncini è stata criticata dagli haters per la sua forma fisica. Un'ondata di bodyshaming che ha suscitato la reazione di ammiratori e utenti Twitter ...In Commander In Chief di Demi Lovato c'è una forte anima rivoluzionaria. Non parliamo di tre minuti di combat folk, ...