Un rave in bici per sfidare il Covid: in centinaia dietro al 'bus-consolle' per le strade di Liverpool

L'idea di due Dj per continuare a condividere una passione nel rispetto delle regole anti-Covid. Solo nel Regno Unito i posti di lavoro a rischio nel mondo dell'industria del divertimento notturno sono oltre 750mila

Ultime Notizie dalla rete : rave bici Torino, rave party interrotto dai Carabinieri Telecity News 24 Scontro auto-bici a Viganello, il ciclista non ce l'ha fatta

Auto contro bici a Viganello: il ciclista non ce l'ha fatta

L'uomo, un 63enne ciclista svizzero domiciliato nel Luganese, «è deceduto a causa delle gravi ferite riportate», fa sapere la Polizia cantonale in un comunicato diramato in serata.L'uomo di 63 anni è deceduto in ospedale a causa delle gravissime ferite riportate nell'incidente di sabato pomeriggio.