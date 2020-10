Ultime Notizie Roma del 13-10-2020 ore 15:10 (Di martedì 13 ottobre 2020) Romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno martedì 13 ottobre spazio l’informazione entreranno in vigore da domani e tonificati fino al 13 novembre prossimo le misure previste dal nuovo dpcm anti-covid firmato dal premere Giuseppe Conte divieto di feste al chiuso o all’aperto evitare di ricevere in casa più di 6 persone con cui non si conviveva chiusure per ristoranti e bar alle 24 ma dalle 21 vietato consumare in piedi quindi potranno continuare a servire i clienti sto lì con i cavoli al chiuso o all’aperto torna il divieto di gite scolastiche stop a calcetto e altri sport di contatto a livello amatoriale e allarme delle società di trasporto pubblico locale una riduzione della capienza dei mezzi tra 80% porterebbe anche il rischio di fenomeni di assembramento alle fermate alle ... Leggi su romadailynews (Di martedì 13 ottobre 2020)dailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno martedì 13 ottobre spazio l’informazione entreranno in vigore da domani e tonificati fino al 13 novembre prossimo le misure previste dal nuovo dpcm anti-covid firmato dal premere Giuseppe Conte divieto di feste al chiuso o all’aperto evitare di ricevere in casa più di 6 persone con cui non si conviveva chiusure per ristoranti e bar alle 24 ma dalle 21 vietato consumare in piedi quindi potranno continuare a servire i clienti sto lì con i cavoli al chiuso o all’aperto torna il divieto di gite scolastiche stop a calcetto e altri sport di contatto a livello amatoriale e allarme delle società di trasporto pubblico locale una riduzione della capienza dei mezzi tra 80% porterebbe anche il rischio di fenomeni di assembramento alle fermate alle ...

(ANSA) - VENEZIA, 13 OTT - 'Sveliamo un piccolo segreto: la questione della didattica a distanza per le scuole l'ho posta io: Ma era un po' un ...

Ricerca su italiani e malattie di cuore: la prima nel periodo pre e post covid

Gli italiani mostrano poco interesse per la prevenzione e la salute del cuore: solo il 5% cerca informazioni sul web sulla prevenzione delle malattie cardiovascolari, nonostante esse siano le principa ...

