“Tenere buoni e sotto controllo gli asini in questo momento è vitale” – Bufale e sindrome della Torre di Avorio

Ci segnalano i nostri contatti la foto di un milite con un somaro sulle spalle, che incita a tenere buoni e sotto controllo gli asini. Vi avevamo già accennato che a Marzo questa bufala (perché di bufala si tratta) era molto in voga assieme alle citazioni immaginarie di tale "Eracleonte da Gela". Potremmo semplicemente chiudere la vicenda qui, ma preferiamo analizzare nel dettaglio la bufala del "tenere buoni e sotto controllo gli asini" e spiegarvi perché sarebbe meglio farla finita qui ed ora.

