msgelmini : Caro @AlbertoBagnai, al netto del rispetto che merita @CalabriaTw, mi pare che l'argomentazione su Cgil sia un po'… - MediasetTgcom24 : Tajani: 'Sul Mes Salvini e la Meloni dovranno convincersi' #antoniotajani - vitosemeraro7 : @renatobrunetta @forza_italia @GruppoFICamera @berlusconi @Antonio_Tajani @msgelmini @BerniniAM @FI_economia… - NaraStaBocchi2 : RT @acino2020: @Blowjoint @LegaSalvini @Antonio_Tajani si fa portavoce sul tema per @forzaitalia_20 @ForzaItaliaEU e parla di #droghe come… - BlancStefan : RT @matteosalvinimi: Vi aggiorno insieme a Giorgia Meloni e Antonio Tajani sul nostro incontro di stamane a Roma. -

Ultime Notizie dalla rete : Tajani Sul

TGCOM

Il vice presidente di Forza Italia Antonio Tajani torna spronare il governo affinché attinga ... Salvini e Meloni alla fine si dovranno convincere, è il denaro più conveniente da prendere sul mercato" ...L'addio dell'eurodeputato Andrea Caroppo alla Lega è il simbolo del bivio al quale si trova in Italia come in Europa Matteo Salvini, che oggi incontrerà a Roma insieme con il suo vice Giancarlo Giorge ...