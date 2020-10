Sindacato medici ospedalieri | “Con aumento esponenziale dei casi | ospedali reggeranno 2 mesi”

Leggi su tpi

(Di martedì 13 ottobre 2020) Con i numeri attuali della pandemia da Covid-19 “gliitaliani potranno reggere almeno per 5 mesi ed al momento la situazione é gestibile, ma se dovessimo assistere ad undeicome sta accadendo in altri Paesi come la Francia allora il sistemaero avrebbe una tenuta di non oltre 2 mesi”. Lo afferma all’Ansa Carlo Palermo, il segretario del maggiore dei sindacati deiitaliani, l’Anaao-Assomed. Se si passasse dai circa 5miladi contagio giornalieri agli oltre 10mila come in Francia, rileva, “si rischia il crollo della prima trinceaera anti-Covid, perché glinon sono pronti a far ...