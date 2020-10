Scuola | Azzolina | “Ragazzi felici di essere tornati sui banchi | devono restarci”

(Di martedì 13 ottobre 2020) ROMA – “I ragazzi sono felici di essere tornati a scuola. E ci devono rimanere. Anche per quelli più grandi la didattica in presenza è fondamentale perché garantisce formazione ma anche socialità, un bisogno che oggi è meglio soddisfare a scuola. I numeri, infatti, e le analisi dell’Istituto Superiore di Sanità ci confermano che i contagi non avvengono dentro le scuole. L’attenzione deve essere invece orientata fuori, alle attività extrascolastiche, come ribadiamo da tempo”. In un post su Facebook, la ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina, ribadisce la contrarietà sulla possibile chiusura delle scuole secondarie di secondo grado.

Agenzia_Ansa : Azzolina: 'I ragazzi sono felici a #scuola, ci devono rimanere' @AzzolinaLucia #ANSA - matteosalvinimi : L’incapace Azzolina mi ha querelato? Mi viene da ridere!?? Assumi professori e bidelli, riporta a scuola i bimbi dis… - Giorgiolaporta : Bisognava comprare banchi di plastica cinesi con le rotelle e buttare nel cesso miliardi degli italiani per capire… - emicr4nia : RT @DavelloStefano: #Azzolina: “I ragazzi sono felici di essere tornati #scuola e ci devono rimanere” Il problema è l’attuale protocollo s… - LampoMar : Brava Per una volta, brava! -

Ultime Notizie dalla rete : Scuola Azzolina

Purtroppo con l’inizio della scuola, in piena emergenza sanitaria ... scrivere la sua storia in una lettera indirizzata alla ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina. Un racconto che potrebbe essere ...No, non ci sarà il ritorno alla didattica a distanza per gli studenti delle scuole superiori. Fughiamo immediatamente ogni dubbio sollevato in merito, dopo il caos di ieri sera durante la firma del ...