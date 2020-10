Sardegna Open: Sonego avanza, Seppi eliminato al primo turno (Di martedì 13 ottobre 2020) PULA, Cagliari, - Buona la prima per Lorenzo Sonego nel ' Forte Village Sardegna Open ', nuovo torneo Atp 250 dotato di un montepremi da 271.345 euro. Il 25enne tennista torinese, numero 42 del ... Leggi su corrieredellosport (Di martedì 13 ottobre 2020) PULA, Cagliari, - Buona la prima per Lorenzonel ' Forte Village', nuovo torneo Atp 250 dotato di un montepremi da 271.345 euro. Il 25enne tennista torinese, numero 42 del ...

WeAreTennisITA : Sonego ? Seppi ? Lorenzo accede al 2° turno del Forte Village Sardegna Open battendo Giulio Zeppieri per 6-2 7-6.… - nikelisehvarnia : Sonego/Vavassori vs Fognini/Musetti Tennis [HD] Live Stream - Sardegna Open - nikelisehvarnia : Gianluca Mager vs Marco Cecchinato Tennis [HD] Live Stream - Sardegna Open - nikelisehvarnia : Roberto Carballes Baena vs Federico Coria Tennis [HD] Live Stream - Sardegna Open - nikelisehvarnia : Lorenzo Sonego vs Giulio Zeppieri Tennis [HD] Live Stream - Sardegna Open -