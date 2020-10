Rinascita, la mostra-evento che attraversa il benessere (Di martedì 13 ottobre 2020) Il Pan di Napoli ospita per la prima volta l’artista sudcoreana Jeong-Yoen Rhee. In “Re-Genesis” colori magnetici stesi con il polpastrello su tele di canapa tessute a mano Leggi su lastampa (Di martedì 13 ottobre 2020) Il Pan di Napoli ospita per la prima volta l’artista sudcoreana Jeong-Yoen Rhee. In “Re-Genesis” colori magnetici stesi con il polpastrello su tele di canapa tessute a mano

LaStampa : Il Pan di Napoli ospita per la prima volta l’artista sudcoreana Jeong-Yoen Rhee. In “Re-Genesis” colori magnetici s… - LaStampa : Rinascita, la mostra-evento che attraversa il benessere - veneziaradiotv : Helidon Xhixha a Venezia con la mostra “Luce, la Rinascita di Venezia”. - lecittainfesta : RT @veneziaunica: Siamo in #ArsenaleVenezia per l’inaugurazione della mostra “Luce, la Rinascita di Venezia” quando la materia si trasforma… - ariadnes11 : RT @TgrVeneto: In mostra all'Arsenale sette opere in acciaio dello scultore albanese @HelidonXhixha. Le sculture resteranno esposte fino a… -

Ultime Notizie dalla rete : Rinascita mostra Rinascita, la mostra-evento che attraversa il benessere La Stampa Jeong-Yoen Rhee. Re-Genesis | Rinascita

Dal 14 ottobre per la prima volta a Napoli, su impulso di Ken Kim per Kips Gallery New York arriva in Italia la coreana Jeong-Yoen Rhee. Affermata artista internazionale nota per l’originalità dei suo ...

Rinascita, la mostra-evento che attraversa il benessere

Il Pan di Napoli ospita per la prima volta l’artista sudcoreana Jeong-Yoen Rhee. In “Re-Genesis” colori magnetici stesi con il polpastrello su tele di canapa tessute a mano ...

Dal 14 ottobre per la prima volta a Napoli, su impulso di Ken Kim per Kips Gallery New York arriva in Italia la coreana Jeong-Yoen Rhee. Affermata artista internazionale nota per l’originalità dei suo ...Il Pan di Napoli ospita per la prima volta l’artista sudcoreana Jeong-Yoen Rhee. In “Re-Genesis” colori magnetici stesi con il polpastrello su tele di canapa tessute a mano ...