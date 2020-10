Raid punitivo a colpi di spranghe per un complimento di troppo | denunciati 3 stranieri

(Di martedì 13 ottobre 2020) I poliziotti del Commissariato di Cisterna hanno chiuso le indagini su di un caso di violenze all’interno della comunità indiana del nord pontino. Tre, tutti appartenenti alla predetta comunità, residenti tra Velletri ed Aprilia, di età compresa tra i 27 ed i 32 anni, sono statialla Procura presso il Tribunale di Latina quali responsabili di una spedizione punitiva avvenuta a Cori (LT) nel mese di settembre, nei confronti di un loro connazionale. Ilera stato effettuato per punire l’uomo, “colpevole” ai loro occhi di comportamentiaudaci tenuti nei confronti della moglie di un appartenente alla comunità. Le “avances” sarebbero avvenute a Cisterna, in un locale pubblico dove la donna indiana lavora. A seguito di ciò ...

Il raid era stato effettuato per punire l'uomo, "colpevole" ai loro occhi di comportamenti audaci verso la moglie di un appartenente alla comunità.