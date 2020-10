Maltempo: riapre dopo 9 giorni collegamento Novara-Vercelli (Di martedì 13 ottobre 2020) I collegamenti tra le province di Novara e Vercelli, i cui territori sono stati sconvolti dall’alluvione del 2 e 3 ottobre scorsi, tornano alla quasi normalità. Sono stati riaperti i collegamenti diretti tra Vercelli e Novara tramite la SP11bis “Padana Superiore” e tra Vercelli e il casello della A26, che erano interrotti dallo scorso sabato a causa dell’alluvione. Un cantiere lampo, aperto e chiuso in 9 giorni nonostante la mole di lavori, che hanno comportato la rimozione delle parti danneggiate, la sistemazione dei riempimenti ed il livellamento del sedime, lo strato di binder d’asfalto e del sovrastante tappeto d’usura, la sistemazione delle barriere e la nuova segnaletica. Soddisfatto il presidente della provincia, Eraldo Botta, che ... Leggi su meteoweb.eu (Di martedì 13 ottobre 2020) I collegamenti tra le province di, i cui territori sono stati sconvolti dall’alluvione del 2 e 3 ottobre scorsi, tornano alla quasi normalità. Sono stati riaperti i collegamenti diretti tratramite la SP11bis “Padana Superiore” e trae il casello della A26, che erano interrotti dallo scorso sabato a causa dell’alluvione. Un cantiere lampo, aperto e chiuso in 9nonostante la mole di lavori, che hanno comportato la rimozione delle parti danneggiate, la sistemazione dei riempimenti ed il livellamento del sedime, lo strato di binder d’asfalto e del sovrastante tappeto d’usura, la sistemazione delle barriere e la nuova segnaletica. Soddisfatto il presidente della provincia, Eraldo Botta, che ...

Ultime Notizie dalla rete : Maltempo riapre Maltempo: riapre dopo 9 giorni collegamento Novara-Vercelli Meteo Web A Partinico riapre il centro Covid, il Civico torna alla normalità

Già il primo paziente in terapia intensia al Covid hospital mentre nel nosocomio palermitano il pronto soccorso non sarà più dedicato solo ai casi di coronavirus ...

"Il lungomare resta ancora chiuso di sabato Maltempo, Covid e ordinanza, commercio ko"

Sabato di pioggia e di proteste a Marina dove è stato chiuso il lungomare. Le transenne hanno vietato l’accesso alle auto. "Ma il lungomare è rimasto deserto, con il maltempo non c’erano neppure i ped ...

Già il primo paziente in terapia intensia al Covid hospital mentre nel nosocomio palermitano il pronto soccorso non sarà più dedicato solo ai casi di coronavirus ...Sabato di pioggia e di proteste a Marina dove è stato chiuso il lungomare. Le transenne hanno vietato l’accesso alle auto. "Ma il lungomare è rimasto deserto, con il maltempo non c’erano neppure i ped ...