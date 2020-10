"L'unico modo per uscirne". Virus, parla Mattarella: un messaggio a Conte? (Di martedì 13 ottobre 2020) Nel giorno in cui Giuseppe Conte ha firmato il Dpcm e spiegato agli italiani le nuove misure per frenare la diffusione del contagio da coronaVirus, anche Sergio Mattarella è tornato a farsi sentire. “Stiamo cercando di superare l'emergenza, possiamo riuscirci”, ha dichiarato il capo dello Stato a margine di un incontro con la delegazione di Medici con l'Africa. “Ci stiamo riuscendo solo per l'impegno e la generosità da parte di tanti nostri concittadini impegnati in prima linea”, ha aggiunto Mattarella che ha sottolineato un aspetto molto importante: il governo si è fatto trovare impreparato con la seconda ondata ed è dovuto ricorrere all'ennesimo Dpcm, con gli italiani che ancora una volta saranno chiamati ad una prova di grande maturità e responsabilità ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 13 ottobre 2020) Nel giorno in cui Giuseppeha firmato il Dpcm e spiegato agli italiani le nuove misure per frenare la diffusione del contagio da corona, anche Sergioè tornato a farsi sentire. “Stiamo cercando di superare l'emergenza, possiamo riuscirci”, ha dichiarato il capo dello Stato a margine di un incontro con la delegazione di Medici con l'Africa. “Ci stiamo riuscendo solo per l'impegno e la generosità da parte di tanti nostri concittadini impegnati in prima linea”, ha aggiuntoche ha sottolineato un aspetto molto importante: il governo si è fatto trovare impreparato con la seconda ondata ed è dovuto ricorrere all'ennesimo Dpcm, con gli italiani che ancora una volta saranno chiamati ad una prova di grande maturità e responsabilità ...

graziano_delrio : Si comincia quest anno: assegno unico per i figli fino a 18 anni e oltre. È un sostegno concreto alle famiglie, un… - AndreaOrlandosp : Ciao Carla, combattente appassionata. Hai lottato per difendere i nostri valori e la memoria. Ricordavi sempre, ai… - chourmo_oi : L'unico modo per salvare il campionato è chiamare Eric Cantona, radunare tutti i calciatori su una nave mercantile,… - AristarcoScann1 : RT @graziano_delrio: Si comincia quest anno: assegno unico per i figli fino a 18 anni e oltre. È un sostegno concreto alle famiglie, un col… - carmen_pennisi : Eleonora Daniele che si scalda con la Ferragni, unico modo forse per firmare il contratto l'anno prossimo, vorrei s… -

Ultime Notizie dalla rete : unico modo "Tamponi a tappeto unico modo per frenare virus" TgVerona Aerei, ecco le compagnie e gli aeroporti che fanno i test anti-Covid prima del volo

Da Fiumicino alle Hawaii, aumentano i test prima dei voli. La Iata e gli aeroporti insistono per la diffusione dei test per eliminare le quarantene ...

"Grande Fratello Vip", Tommaso consigliere d'amore per Pierpaolo: "Non essere più lo zerbino di Elisabetta"

Nella Casa del "Grande Fratello Vip", Tommaso Zorzi si improvvisa consigliere d’amore per il concorrente che più ne ha bisogno all’interno della Casa, Pierpaolo. In cucina spiega infatti di aver salva ...

Da Fiumicino alle Hawaii, aumentano i test prima dei voli. La Iata e gli aeroporti insistono per la diffusione dei test per eliminare le quarantene ...Nella Casa del "Grande Fratello Vip", Tommaso Zorzi si improvvisa consigliere d’amore per il concorrente che più ne ha bisogno all’interno della Casa, Pierpaolo. In cucina spiega infatti di aver salva ...