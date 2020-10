Kean, retroscena al Psg: il prestito può diventare acquisto definitivo per soli 20 milioni (Di martedì 13 ottobre 2020) Moise Kean potrebbe diventare un calciatore del Paris Saint-Germain a tutti gli effetti al termine della stagione. Nonostante nell'affare tra i francesi e l'Everton non venga precisato alcuna possibilità di trasformare il prestito in acquisto definitivo, France Football rivela un interessante retroscena.Kean: del Psg per 20 milionicaption id="attachment 1033303" align="alignnone" width="560" Psg Kean (twitter Psg)/captionSecondo quanto viene spiegato dal quotidiano francese, nel comunicato ufficiale in cui veniva annunciato l'acquisto di Moise Kean, il Paris Saint-Germain aveva specificato che il giocatore italiano era stato ingaggiato in prestito fino al 30 giugno 2021, senza ... Leggi su itasportpress (Di martedì 13 ottobre 2020) Moisepotrebbeun calciatore del Paris Saint-Germain a tutti gli effetti al termine della stagione. Nonostante nell'affare tra i francesi e l'Everton non venga precisato alcuna possibilità di trasformare ilin, France Football rivela un interessante: del Psg per 20caption id="attachment 1033303" align="alignnone" width="560" Psg(twitter Psg)/captionSecondo quanto viene spiegato dal quotidiano francese, nel comunicato ufficiale in cui veniva annunciato l'di Moise, il Paris Saint-Germain aveva specificato che il giocatore italiano era stato ingaggiato infino al 30 giugno 2021, senza ...

ItaSportPress : Kean, retroscena al Psg: il prestito può diventare acquisto definitivo per soli 20 milioni - - Fprime86 : RT @TuttoMercatoWeb: Retroscena France Football: PSG, l'opzione per il riscatto di Kean è fissata a 20 milioni - gnomini : RT @TuttoMercatoWeb: Retroscena France Football: PSG, l'opzione per il riscatto di Kean è fissata a 20 milioni - TuttoMercatoWeb : Retroscena France Football: PSG, l'opzione per il riscatto di Kean è fissata a 20 milioni - Fprime86 : RT @Spazio_J: Kean svela un retroscena: 'Sarei potuto tornare a Torino' - -

Ultime Notizie dalla rete : Kean retroscena Kean, retroscena al Psg: il prestito può diventare acquisto definitivo per soli 20 milioni ItaSportPress Kean, retroscena al Psg: il prestito può diventare acquisto definitivo per soli 20 milioni

Secondo quanto viene spiegato dal quotidiano francese, nel comunicato ufficiale in cui veniva annunciato l’acquisto di Moise Kean, il Paris Saint-Germain aveva specificato che il giocatore italiano ...

Retroscena dalla Francia: Kean al PSG in prestito secco? Non è vero

France Football svela un interessante retroscena sul contratto firmato da Moise Kean con il PSG. Secondo quanto riportato dall’autorevole testata francese, l’attaccante italiano non si sarebbe trasfer ...

Secondo quanto viene spiegato dal quotidiano francese, nel comunicato ufficiale in cui veniva annunciato l’acquisto di Moise Kean, il Paris Saint-Germain aveva specificato che il giocatore italiano ...France Football svela un interessante retroscena sul contratto firmato da Moise Kean con il PSG. Secondo quanto riportato dall’autorevole testata francese, l’attaccante italiano non si sarebbe trasfer ...