Immigrati in fuga dal centro d'accoglienza: sono positivi al Covid (Di martedì 13 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoTerzigno (Na) – Hanno rifiutato di osservare la quarantena e si sono dati alla fuga. E' successo nella giornata di ieri a Terzigno, nel Napoletano, i protagonisti della vicenda sono circa 20 Immigrati ospiti del centro di accoglienza "Villa Angela". Prima, hanno danneggiato l'auto del titolare del centro e poi parte della struttura, per darsi in seguito alla fuga verso i comuni del Vesuviano di: Boscotrecase, Boscoreale e Torre Annunziata. Tutto era partito lo scorso 20 settembre quando un ospite della struttura è risultato positivi al test per Covid. Da lì numerosi altri ospiti sono in seguito risultati positivi, facendo ...

