È in arrivo il remake dell’horror The Others

(Di martedì 13 ottobre 2020) Pare essere uno dei trend del momento: gli horror ambientati nelle case infestate dai fantasmi. Così, subito dopo la serie The Haunting of Bly Manor, ecco la notizia di un inaspettato: Universal è riuscita ad acquistare i diritti di The, il film del 2001 di Alejandro Amenábar con Nicole Kidman, e ha tutta l’intenzione di farne una nuova versione, che sarà prodotta fra gli altri anche da Enrique Cerezo, proprietario dell’Atletico Madrid e, attraverso la società Video Mercury, della pellicola. Ambientato in origine nel 1945, Theracconta la storia di una donna, Grace Stewart (Nicole Kidman, appunto), che si allontana dalla guerra e si trasferisce con i figli – che soffrono di fotosensibilità (non possono cioè essere esposti alla luce ...