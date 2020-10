DPCM, Conte ha firmato: stop al calcetto e alle attività amatoriali (Di martedì 13 ottobre 2020) Il nuovo DPCM è stato approvato da Giuseppe Conte, ratificato lo stop al calcetto e alle attività amatoriali. La situazione. I dettagli. Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha firmato il nuovo DPCM che vieta le attività sportive amatoriali, tra cui il calcetto. Il Contenuto del DPCM, per quanto riguarda lo sport, era stato anticipato dal ministro dello Sport Vincenzo Spadafora affermando anche che erano stati tutelati professionisti e dilettanti. Il Presidente @GiuseppeConteIT ha firmato il DPCM del 13 ottobre 2020 sulle misure di contrasto e Contenimento dell'emergenza ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 13 ottobre 2020) Il nuovoè stato approvato da Giuseppe, ratificato loalattività. La situazione. I dettagli. Il presidente del Consiglio Giuseppehail nuovoche vieta le attività sportive, tra cui il. Ilnuto del, per quanto riguarda lo sport, era stato anticipato dal ministro dello Sport Vincenzo Spadafora affermando anche che erano stati tutelati professionisti e dilettanti. Il Presidente @GiuseppeIT haildel 13 ottobre 2020 sulle misure di contrasto enimento dell'emergenza ...

LegaSalvini : 'CONTE VUOLE LA POLIZIA NEI CONDOMINI'. SALVINI ALL'ATTACCO: NEANCHE IL GRANDE FRATELLO - Palazzo_Chigi : Il Presidente @GiuseppeConteIT ha firmato il Dpcm del 13 ottobre 2020 sulle misure di contrasto e contenimento dell… - Agenzia_Ansa : Mascherine anche in casa fra non conviventi, stop alle gite scolastiche e limite di sei persone alle feste in casa:… - Fprime86 : RT @TuttoMercatoWeb: Conte e Speranza hanno firmato il nuovo DPCM: dalle feste al calcetto, cosa prevede - _SofiaL7_ : RT @VeraDentro: Nuovo decreto i Conte #Dpcm -