Covid | i numeri di oggi | 5 901 nuovi casi e 41 morti | boom di attuali positivi

Leggi su urbanpost

(Di martedì 13 ottobre 2020)datiaggiornati, dal Ministero della Salute iufficiali di martedì 13 ottobre 2020 sull’andamento della pandemia in Italia. I dati disono piuttosto preoccupanti: icontagi sono 5.901 nelle ultime 24 ore, quasi 1.300 più di ieri. Alto anche il numero dinelle ultime 24 ore, sono 41. Il totale delle vittime da inizio emergenza sale ora a 36.246. (segue dopo la foto) Glisalgono a 87.193, sono 4.429 nelle ultime 24 ore. I guariti e dimessisono 1.428, in totale dall’inizio dell’emergenza hanno superato il virus 242.028 persone. (in aggiornamento) L'articolo proviene da UrbanPost.