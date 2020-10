"Conte non manda la polizia nelle case", Salvini si congratula per la ventata di democrazia (Di martedì 13 ottobre 2020) Matteo Salvini non risparmia critiche a Giuseppe Conte sul nuovo dpcm e sulle spiegazioni che il premier ha dato riguardo alle nuove regole. Il leader della Lega riporta in un tweet una frase di Conte: "Non manderemo le forze di polizia nelle abitazioni private". E commenta: "Caspita, che ventata di democrazia". La frase di Conte riguardava il divieto di organizzare "party" nelle case private. Il presidente del Consiglio si è limitato ad una forte raccomandazione a "non assumere comportamenti imprudenti" Leggi su iltempo (Di martedì 13 ottobre 2020) Matteonon risparmia critiche a Giuseppesul nuovo dpcm e sulle spiegazioni che il premier ha dato riguardo alle nuove regole. Il leader della Lega riporta in un tweet una frase di: "Non manderemo le forze diabitazioni private". E commenta: "Caspita, chedi". La frase diriguardava il divieto di organizzare "party"private. Il presidente del Consiglio si è limitato ad una forte raccozione a "non assumere comportamenti imprudenti"

